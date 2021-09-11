плохое настроение может стать причиной заражения коронавирусом

Врач Светлана Малиновская рассказала о неожиданной причине, которая может привести к заражению ковидом. Так, она считает, заболеть ковидом можно из-за плохого настроения.

Доктор обратила внимание на то, что психическое здоровье человека сильно влияет на его иммунную систему. Защитные силы организма снижаются из-за страха, тоски, паники или подавленного состояния. Также она уверена, что уровень заболеваемости, который есть сейчас, является эффектом пониженного иммунитета. Об этом сообщает «Радио 1».

Малиновская читает, что попав в больницу, россияне, которые подвержены пониженному настроению, начинают испытывать более серьезные симптомы когнитивных нарушений в организме. Это депрессия, отказ от лечения, потеря памяти и так далее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор пока не видит причин для отмены ношения масок даже несмотря на хорошие темпы прививочной кампании.