Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России

Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России
Вакцинацию от ковида первым компонентом прошли 46,5 миллиона человек. Фото: pixabay.com
Роспотребнадзор пока не видит причин для отмены ношения масок даже несмотря на хорошие темпы прививочной кампании. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова.
Она обратила внимание на то, что возвращение к жизни, «которая была до ковида», возможно только тогда, когда люди перестанут заражаться вирусом. Главный инструмент уже есть — это вакцина, отмечает Попова. Нужно ее использовать, и тогда это время наступит. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Вакцинацию от ковида первым компонентом прошли 46,5 миллиона человек, а полностью привились 39,8 миллиона россиян.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спорить с людьми, выступающими против вакцинации, бессмысленно. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, люди, которые придерживаются такого мнения, не основывают свои доводы на статистических данных.
анна попова здоровье коронавирус Роспотребнадзор статистика


 

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