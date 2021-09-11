Попова оценила вероятность отмены масочного режима в России

Роспотребнадзор пока не видит причин для отмены ношения масок даже несмотря на хорошие темпы прививочной кампании. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова.
Она обратила внимание на то, что возвращение к жизни, «которая была до ковида», возможно только тогда, когда люди перестанут заражаться вирусом. Главный инструмент уже есть — это вакцина, отмечает Попова. Нужно ее использовать, и тогда это время наступит. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Вакцинацию от ковида первым компонентом прошли 46,5 миллиона человек, а полностью привились 39,8 миллиона россиян.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спорить с людьми, выступающими против вакцинации, бессмысленно. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, люди, которые придерживаются такого мнения, не основывают свои доводы на статистических данных.