Мурашко: бессмысленно спорить с выступающими против вакцинации людьми

Мурашко: бессмысленно спорить с выступающими против вакцинации людьми
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что это жизнисберегающая прививка. Фото: Минздрав РФ

Спорить с людьми, выступающими против вакцинации, бессмысленно. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, люди, которые придерживаются такого мнения, не основывают свои доводы на статистических данных. И добавил, что «это здоровьесберегающая, жизнисберегающая прививка».

Как сообщили «Известия», Мурашко подчеркнул, что бессмысленно спорить с людьми, которые не основываются на данных статистики и на данных медицинских наблюдений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве призвали экспертов не прогнозировать волны COVID, а рекомендовать вакцинацию.

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