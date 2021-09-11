Мурашко: бессмысленно спорить с выступающими против вакцинации людьми

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что это жизнисберегающая прививка. Фото: Минздрав РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что это жизнисберегающая прививка. Фото: Минздрав РФ

Спорить с людьми, выступающими против вакцинации, бессмысленно. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, люди, которые придерживаются такого мнения, не основывают свои доводы на статистических данных. И добавил, что «это здоровьесберегающая, жизнисберегающая прививка».

Как сообщили «Известия», Мурашко подчеркнул, что бессмысленно спорить с людьми, которые не основываются на данных статистики и на данных медицинских наблюдений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве призвали экспертов не прогнозировать волны COVID, а рекомендовать вакцинацию.