В Минздраве призвали экспертов не прогнозировать волны COVID, а рекомендовать вакцинацию

В Минздраве призвали экспертов не прогнозировать волны COVID, а рекомендовать вакцинацию
Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Тем, кто занимается прогнозами очередных волн коронавируса, следует уделить внимание стимулированию россиян к вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в России зависит от самих граждан.

Как сообщил ТАСС, Мурашко подчеркнул, что на сегодняшний день гражданам не нужно искать, где сделать прививку, потому что специализированные центры работают без перебоев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала массовой вакцинации 1 513 802 петербуржцев привиты первым компонентом, при этом 1 539 177 — сделали оба укола или выбрали «Спутник Лайт».

коронавирусная пандемия михаил мурашко Россия


 

Новости партнеров
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
В Петербурге похоронили погибшего главу МЧС Евгения Зиничева
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Самые главные эгоисты по знаку зодиака
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев
"Пушкинская карта" отказывается платить за культурные мероприятия петербургской молодежи
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Велосипедист сломал руку и ключицу в ДТП с трамваем на Культуры
В старейшей библиотеке имени Крупской открылся интерактивный парк
В Минздраве призвали экспертов не прогнозировать волны COVID, а ...
Полыхающую квартиру на Металлургов тушили 15 спасателей
Спасатели предупредили петербуржцев о ливнях и грозах в воскресенье
Тройное ДТП собрало крупную пробку в Кудрово
Спасатели пять часов тушили полыхающий автосервис на Автогенной
На проспекте Большевиков появилось общественное пространство