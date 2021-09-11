В Минздраве призвали экспертов не прогнозировать волны COVID, а рекомендовать вакцинацию

Тем, кто занимается прогнозами очередных волн коронавируса, следует уделить внимание стимулированию россиян к вакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в России зависит от самих граждан.

Как сообщил ТАСС, Мурашко подчеркнул, что на сегодняшний день гражданам не нужно искать, где сделать прививку, потому что специализированные центры работают без перебоев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала массовой вакцинации 1 513 802 петербуржцев привиты первым компонентом, при этом 1 539 177 — сделали оба укола или выбрали «Спутник Лайт».