За сутки вакцинацию от COVID прошли более 10 тысяч петербуржцев

В Петербурге за последние сутки первым компонентом вакцинировались 3 171 человек, завершили курс вакцинации — 10 550.

По данным на субботу, 11 сентября, с начала массовой вакцинации 1 513 802 петербуржцев привиты первым компонентом, при этом 1 539 177 — сделали оба укола или выбрали «Спутник Лайт».

Как сообщили на сайте администрации города, запас вакцин от COVID-19 в Северной столице составляет 649 507 доз. Привиться горожане могут в 172 прививочных пунктах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коэффициент распространения COVID в Петербурге превысил норму.