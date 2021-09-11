За сутки вакцинацию от COVID прошли более 10 тысяч петербуржцев

За сутки вакцинацию от COVID прошли более 10 тысяч петербуржцев
В Петербурге продолжается вакцинация. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Петербурге за последние сутки первым компонентом вакцинировались 3 171 человек, завершили курс вакцинации — 10 550.

По данным на субботу, 11 сентября, с начала массовой вакцинации 1 513 802 петербуржцев привиты первым компонентом, при этом 1 539 177 — сделали оба укола или выбрали «Спутник Лайт».

Как сообщили на сайте администрации города, запас вакцин от COVID-19 в Северной столице составляет 649 507 доз. Привиться горожане могут в 172 прививочных пунктах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коэффициент распространения COVID в Петербурге превысил норму.

вакцинация коронавирусная пандемия новости СПб


 

Новости партнеров
Почти 8 лет назад Михаэль Шумахер впал в кому: что с ним сейчас
Почти 8 лет назад Михаэль Шумахер впал в кому: что с ним сейчас
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
Девушка в бюстгальтере и джинсах из подвала дома на Лиговском могла быть жертвой убийцы
В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали самый опасный симптом COVID-19
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Мужчину со сломанным носом и черепно-мозговой травмой госпитализировали после драки на Петроградке
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За сутки вакцинацию от COVID прошли более 10 тысяч петербуржцев
Ассоциация «Рекламный Совет», НП «Центр коммуникативных технологий» и ...
К месту ДТП с мотоциклистом на приморском прибыла реанимация
Коэффициент распространения COVID в Петербурге превысил норму
Пьяные мойщики улиц обливали прохожих водой на Невском
После смертельного отравления москвичек арбузом госпитализировали еще трех ...
Заманившего к себе домой девочку из Гатчины заключили под стражу
Два человека погибли в лобовом ДТП в Лужском районе