Коэффициент распространения COVID в Петербурге превысил норму

Коэффициент распространения COVID в Петербурге превысил норму
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

На сегодняшний день в Северной столице для работы с COVID-19 перепрофилировали 14 стационаров: 11 городских и три федеральных.

По данным на субботу, 11 сентября, в городе развернуты 5 163 койки для инфицированных коронавирусом — 28,87% из них свободны.

Как сообщили на сайте городской администрации, в стационары поступили 310 петербуржцев, выписались 283 человека. Коэффициент распространения вируса составляет 1,43 при норме не выше единицы.

Всего с COVID-19 и пневмониями в Петербурге лежат 3 613 человек. Из них в реанимации находятся 367 горожан, 130 петербуржцев подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 39 случаев.

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