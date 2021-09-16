В Петербурге установлен новый прожиточный минимум

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов подписал несколько новых постановлений и распоряжений. Так, согласно одному из них, будет увеличен прожиточный минимум в Петербурге.

Об этом сообщает Смольный 16 сентября.

В городе утвердили план доведения установленной на 2021 год величины прожиточного минимума на душу населения с учетом региональной дифференциации.

Указ Беглова определяет соотношения прожиточного минимума в городе к федеральному так: 1,04 в 2022 году, 1,05 в 2023-м, 1,07 в 2024-м и 1,09 в 2025-м.

Именно так будут расчитывать размер прожиточного минимума в Северной столице вплоть до 2025 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Беглов вручил ключи от 11 микроавтобусов многодетным семьям.