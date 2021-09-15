Беглов вручил ключи от 11 микроавтобусов многодетным семьям

Благодаря такой поддерживающей мере многодетные семьи смогут отправиться в поездки за город и не только.

Как сообщает пресс служба главы города 15 сентября, градоначальник Петербурга Александр Беглов отдал ключи от 11 пассажирских микроавтобусов петербургским семьям, в которых воспитываются семь или более детей.

По словам Беглова, обычной легковушки многодетным семьям недостаточно. Для того, чтобы отправиться всем вместе за город необходим микроавтобус.

«Мы поддерживаем многодетные семьи. Я сам из многодетной семьи, был восьмым ребенком, и знаю все трудности и радости большого семейного круга», — отметил губернатор.

Всего в Петербурге порядка 49 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются 157 тыс. детей.

Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Новые люди» предложили увеличить пособия для многодетных семей.