«Новые люди» предложили увеличить пособия для многодетных семей

Популярная телеведущая Юлия Барановская приехала в Петербург, чтобы выслушать проблемы многодетных родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Некоторые истории без слез слушать было невозможно. Вместе с коллегами по партии «Новые люди» Юлия планирует бороться с несправедливостью. В том числе предлагать поправки в законы.

С самолета — на встречу с многодетными родителями в Пушкинском районе. Там Юлию Барановскую уже ждали не только многодетные мамы, но и отцы. Например, у Евгения Серебрякова — семь сыновей. Мужчина озвучил общую проблему: потеря статуса многодетности после того, как старший ребенок достигает совершеннолетия.

«Когда ребенку исполняется 18 лет, семья перестает получать пособия и льготы. Но ведь старший ребенок не работает, а учится в вузе на дневном отделении. Я считаю, что многодетные семьи не должны лишаться своего статуса, пока совершеннолетние дети получают образование», — отметил Евгений Серебряков.

Юлия Барановская согласилась с мнением многодетного папы. По ее словам, этот вопрос нужно пересматривать, вносить изменения в законодательство.

«Потеря статуса многодетной семьи при достижении ребенком совершеннолетия — это действительно актуальная проблема. Как многодетная мама, я понимаю, о чем идет речь. С потерей статуса многодетной семьи детей меньше не становится, их всех нужно «поднимать». Пока ребенок учится, семью нужно поддерживать», — уверена Юлия Барановская.

По словам одной из мам, для многих существенной поддержкой от государства стал бы бесплатный проезд в общественном транспорте для родителей. Когда у тебя несколько ребятишек и всех нужно развести по разным кружкам, то транспортные расходы становятся неподъемными. Тут же возникло еще одно предложение — развивать бесплатные детские кружки и секции в шаговой доступности. Тогда не придется возить ребенка в художественную школу или на танцы на другой конец города.

Также оказалось, что не только многодетные матери, но и отцы сталкиваются со сложностями при устройстве на работу. Когда работодатели узнают о большом количестве детей, они под разными предлогами отказывают и мужчинам.

Мама четырех малышей Нигорхан Салиева расплакалась во время рассказа. Муж уговорил ее переехать в Батайск, но там семейная жизнь не сложилась. Мужчина стал поднимать руку на супругу, его не остановила ее беременность и маленький четырехмесячный ребенок на руках. Бросив все, Нигорхан вернулась в Петербург, развелась, подала на алименты. Однако добровольно мужчина их платить отказался. Сейчас Нигорхан живет в съемной квартире с четырьмя малолетними детьми, но не получает ни пособий, ни помощи от бывшего супруга.

«Нужно разобраться в этом замкнутом круге. Если она не получает алименты, приставы должны выдать ей соответствующую справку, чтобы она смогла оформить пособия», — отметила Юлия Барановская.

Лолитта Алтыбармакян поведала о своих неприятностях. В июле она отправила двух младших детей к бабушке в Абхазию. Но когда пришло время их забирать, выяснилось, что приставы из-за долгов запретили ей выезд из страны. И теперь женщина не знает, как вернуть детей домой, а скоро им идти в школу. К каждой такой проблеме необходим индивидуальный подход, уверена Барановская.

Встречу в Пушкине организовала кандидат в депутаты от партии «Новые люди» Екатерина Машкова. Она занимается проблемами многодетных и малообеспеченных семей на протяжении 15 лет. По словам Машковой, многие частные вопросы родителей могут решить в специальных социальных центрах. Главное, чтобы в трудной ситуации люди не молчали, а обращались за помощью.

«Многие вопросы не требуют финансовых вложений. Очень часто нужно просто поддержать человека, найти врача, который поставит правильный диагноз, или юриста, который поможет оформить документы», — отмечает Машкова.

«Новые люди» уверены: важно, чтобы дети оставались в семьях, а не становились сиротами при живых родителях. Нередки случаи, когда мамы или папы отказываются от ребенка в надежде, что в детдоме ему будет лучше — там есть еда, теплая одежда и крыша над головой. Поэтому в партии «Новые люди» считают, что необходимо повысить пособия для многодетных родителей, поднять их до уровня выплат семьям с приемными детьми.