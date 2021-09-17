Бывшая жена Андрея Звягинцева рассказала о его состоянии

Бывшая жена Андрея Звягинцева рассказала о его состоянии
Андрей Звягинцев. Фото: скрин группы "Андрей Звягинцев" "ВКонтакте".

Экс-супруга Андрея Звягинцева Инна Мишукова прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что режиссера госпитализировали с ковидом и ввели в искусственную кому.

«Я общалась с его близкими друзьями. <…> Ему сейчас, наоборот, лучше, пошла положительная динамика», — приводит слова бывшей жены Звягинцева «Вечерняя Москва».

По ее словам, улучшения в состоянии здоровья режиссера пока что минимальные.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что докторам пришлось ввести его в искусственную кому из-за перенесенного коронавируса.

Напомним, что Андрей Звягинцев довольно тяжело перенес коронавирус и даже был вынужден лечь в Федеральный научно-клинический центр ФМБА. Режиссер провел в учреждении месяц, после чего был переведен в городскую больницу имени Давыдовского. На тот момент его легкие были поражены на 90%, его состояние оценивалось как тяжелое. Позже Звягинцева отправили на лечение в Германию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин отправился на самоизоляцию. В его окружении есть коронавирусные больные.

андрей звягинцев инна мишукова


 

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