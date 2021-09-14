Путин отправится на самоизоляцию: в его окружении коронавирусные больные

Путин отправится на самоизоляцию: в его окружении коронавирусные больные
Президент России Владимир Путин уйдет на самоизоляцию. Фото: Фото: www.kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин уйдет на самоизоляцию в связи с тем, что он, вероятно, контактировал с больными коронавирусом.

О том, что глава государства отправится на карантин стало известно 14 сентября. Об этом сообщили журналисты кремлевского пула в своем телеграмм-канале и подтвердил ТАСС.

Лидер РФ объяснил, что в его окружении есть люди, у которых подтвердился COVID-19, поэтому президенту необходимо некоторое время быть на самоизоляции.

Отмечается, что из-за самоизоляции Путин примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в Душанбе в режиме онлайн — в формате видеоконференции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин назвал Москву примером в борьбе с пандемией COVID.

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