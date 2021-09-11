Путин назвал Москву примером в борьбе с пандемией COVID

Москва показывает пример эффективных и слаженных действий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин по случаю Дня города.

Об этом стало известно в субботу, 11 сентября. По словам главы государства, столица находит баланс между ограничениями и нормальной жизнью города.

Как сообщили «РИА Новости», Путин отметил, что в эффективности по борьбе с новым вирусом большая заслуга мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 18 891 человека.