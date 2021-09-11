В России за сутки выявили почти 19 тысяч зараженных коронавирусом

В России за сутки выявили почти 19 тысяч зараженных коронавирусом
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 18 891 человека.

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 7 121 516 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 796 случаях, за все время пандемии скончались 191 961 пациент с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 17 888 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России с начала массовой вакцинации от коронавируса полностью привились 39,8 миллионов человек.

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