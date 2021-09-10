В России от ковида полностью привились 39,8 млн человек

В России от ковида полностью привились 39,8 млн человек
Вакцинации в ТЦ "Платформа. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Хотя бы одну дозу получили 46,5 миллионов граждан.

В России с начала массовой вакцинации от коронавируса полностью привились 39,8 миллионов человек. Об этом 10 сентября пишет РИА новости.

Такими цифрами поделилась вице-премьер России Татьяна Голикова. Она отметила, что хотя бы один укол успели сделать уже 46,5 миллиона человек. Несколько дней назад данные были скромнее: это значит, что вакцинация набирает обороты.

Напоминаем, что в России зафиксировали более 7,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 18,3 тысячи человек. Санкт-Петербург занимает второе место по количеству зараженных, лидирует, как обычно, Москва.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге занято более 70% коечного фонда. 362 человека находятся в реанимации.

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