В Петербурге занято более 70% коечного фонда

362 человека находятся в реанимации.

В Санкт-Петербурге на сегодняшний день занято более 70% коечного фонда для коронавирусных пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На лечении от коронавируса в стационарах находятся 3,6 тысяч человек. Из них 362 человека – в реанимации, 129 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

На данный момент Санкт-Петербург находится на втором месте в стране по количеству новых случаев заражения. Всего в городе успели заболеть более 588 тысяч человек. Летальных исходов – около 21 тысячи. В России, тем временем, зараженных семь миллионов. Цифра с каждым днем растет, несмотря на изобретение вакцин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые раскрыли наиболее живучий штамм COVID.