В Петербурге занято более 70% коечного фонда

В Петербурге занято более 70% коечного фонда
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

362 человека находятся в реанимации.

В Санкт-Петербурге на сегодняшний день занято более 70% коечного фонда для коронавирусных пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На лечении от коронавируса в стационарах находятся 3,6 тысяч человек. Из них 362 человека – в реанимации, 129 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

На данный момент Санкт-Петербург находится на втором месте в стране по количеству новых случаев заражения. Всего в городе успели заболеть более 588 тысяч человек. Летальных исходов – около 21 тысячи. В России, тем временем, зараженных семь миллионов. Цифра с каждым днем растет, несмотря на изобретение вакцин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые раскрыли наиболее живучий штамм COVID.

коечный фонд новости СПб реанимация Смольный


 

Новости партнеров
В Петербурге после помывки фасада на здании проступили иероглифы
В Петербурге после помывки фасада на здании проступили иероглифы
В Петербурге появится первая площадь с буквой Ё в названии
В Петербурге появится первая площадь с буквой Ё в названии
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Обещанного Бегловым три года ждут: что обещал и что сделал губернатор за время правления Петербургом
Обещанного Бегловым три года ждут: что обещал и что сделал губернатор за время правления Петербургом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге занято более 70% коечного фонда
Стало известно имя врио главы МЧС
В США Шнобелевскую премию вручили за изучение защитных свойств бороды
Ученые раскрыли наиболее живучий штамм COVID
В Турцию не пустят с однокомпонентной вакциной
На проспекте Славы упала пассажирка: это остановило движение трамваев
«Тело под машиной»: мотоциклист погиб в ДТП с автомобилем на Науки
Спасатели вырезали водителя из машины после встречи с деревом на Руставели