Ученые раскрыли наиболее живучий штамм COVID

Ученые раскрыли наиболее живучий штамм COVID
Заразность «дельты» в определенный момент достигнет предела, заявили ученые. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Штаммы коронавируса «мю» и «лямбда» не вытеснят штамм «дельта». Об этом заявили ученые из США.

По их мнению, при возникновении новых волн COVID-19 доминирующим по-прежнему останется штамм «дельта» и его «подштаммы», ведь он наиболее заразен.

Как сообщило издание Wall Street Journal, на долю индийского штамма «дельта» приходится 99% случаев коронавируса в США.

Напомним, вариант коронавируса, названный мю-штаммом, впервые зарегистрировали еще в январе этого года в Колумбии. Он уже распространен в 40 странах, в частности в Перу, Чили, Франции, Испании и США.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России не зарегистрировано случаев заражения вариантом «мю» коронавируса.

коронавирусная пандемия лямбда-штамм мю-штамм


 

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