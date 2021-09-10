Ученые раскрыли наиболее живучий штамм COVID

Штаммы коронавируса «мю» и «лямбда» не вытеснят штамм «дельта». Об этом заявили ученые из США.

По их мнению, при возникновении новых волн COVID-19 доминирующим по-прежнему останется штамм «дельта» и его «подштаммы», ведь он наиболее заразен.

Как сообщило издание Wall Street Journal, на долю индийского штамма «дельта» приходится 99% случаев коронавируса в США.

Напомним, вариант коронавируса, названный мю-штаммом, впервые зарегистрировали еще в январе этого года в Колумбии. Он уже распространен в 40 странах, в частности в Перу, Чили, Франции, Испании и США.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России не зарегистрировано случаев заражения вариантом «мю» коронавируса.