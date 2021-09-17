Самые жаркие киноновинки года: Джеймс Бонд, «Секс в большом городе» и «Вечные» Марвел

В обзоре Gazeta.SPb – пять самых ожидаемых фильмов 2021 года. С ними осень точно не будет грустной и скучной.

Не время умирать

Дата выхода: 19 ноября 2021 года

Главную роль агента МИ-6 Джеймса Бонда в пятый и последний раз исполнит Дениел Крейг. «Не время умирать» ( No Time To Die) — двадцать пятый из серии фильмов о супер-шпионе.

Престарелый Джеймс Бонд, который решил отойти от своих обязанностей суперагента, наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. И тут на остров прибывает его старый друг из ЦРУ и просит помочь спасти из плена всемирно известного ученого. Ну а дальше классика – «взболтать, но не смешивать»: все то, что мы любим в фильмах про Джеймса Бонда.

«Вечные» Марвел

Дата выхода: 4 ноября 2021 года

То, чего так долго ждали фанаты Вселенной Marvel. Этой осенью нам расскажут о могущественных существах, которых называют Вечными. Это раса супер-людей, ответвление эволюционного процесса на Земле. Они были созданы в результате экспериментов над людьми, обладают сверхспособностями и защищают человечество от врагов-девиантов.

And just like that (Просто так)

Все, что касается перезапуска нашумевшей картины «Секс в большом городе», держится в большом секрете. Дата выхода мини-сериала – не назвается, фото со съемок практически нет, о сюжете – мало, что известно. Но тем не менее, выхода картины с нетерпением ждут поклонники «Секса в большом городе» по всем миру. В съемках принимают участие те же актрисы. Новые серии будут посвящены отношениям Кэрри, Шарлотты и Миранды. Саманты Джонс в числе персонажей нет. Действие происходит спустя 20 лет после событий предыдущего сериала

Дюна

Дата выхода: 14 октября 2021 года

Среди самых ожидаемых фильмов -«Дюна». фантастический фильм о будущем. На необитаемой планете Арракис находятся залежи пряности — главного вещества во Вселенной и именно за неё ведётся битва.

Все очень масштабно — схватки под солнцем пустыни, космические пролеты и гигантские песчаные черви Арракиса, на разработку образа которых ушел год.

Король Ричард

Дата выхода: 18 ноября 2021 года

Фильм, основанный на реальных событиях. Ричард Уильямс — отец теннисисток Серены и Винус Уильямс. Сам он практически никогда не играл в теннис и мало понимал в тренировке профессиональных теннисистов. Но талантом, настойчивостью и верой в своих детей, смог сделать из них настоящих легенд.