Явка на выборах в Петербурге на 15:00 составила 15,7%

Явка на выборах в Петербурге на 15:00 составила 15,7%
Выборы в Петербурге. Фото: gazeta.spb.ru

На выборах в Петербурге явка на второй день голосования на 15:00 составила 15,7% на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Об этом заявил на брифинге член городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Явка на выборах в Госдуму, по его словам, составила 16,68%.

Напомним, в России и Петербурге проходят трехдневные выборы. С 17 по 19 сентября петербуржцы определяют состав парламента седьмого созыва и депутатов Госдумы восьмого созыва. Часть горожан также выбирает депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское».

В петербургских выборах принимают участие восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости. Горизбирком зарегистрировал 166 кандидатов — как партийных, так и самовыдвиженцев; депутатских мандатов — 50.

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