В Ленобласти разыскивали 21-летнюю жительницу Киришей весом 29 кг

В Ленобласти разыскивали 21-летнюю жительницу Киришей весом 29 кг
Девушка пропала, ее разыскивают родные и будущий муж. Фото: Pixabay

Девушка ушла в гости, оттуда в обещанное время не вернулась.

В Ленинградской области 17 сентября пропала 21-летняя жительница Киришей. Она ушла в гости вечером и обещала вернуться ночью, но дома так и не появилась. Об исчезновении пишет 47news.

Известно, что Ксения весит всего 29 килограмм. Ее возлюбленный, с которым девушка в скором времени планировала свадьбу, отмечает, что она не пьет и обычно ведет себя ответственно.

Телефона у пропавшей с собой не было, так как он сломан. Несмотря на это, она постаралась связаться со своим парнем, написав, что ее «накормили и напоили». Девушка просила забрать ее, не вызывая полицию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кемеровской области пропала школьница: ее нашли в болоте. Обнаружить девочку удалось совместной группе сотрудников органов внутренних дел и волонтеров.

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