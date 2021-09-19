В Кемеровской области пропала школьница: ее нашли в болоте

15-летнюю школьницу несколько дней искала полиция и волонтеры в Кемеровской области. Девочку нашли живой, она увязла в болоте примерно в двух километрах от ближайшего населенного пункта.

На сайте регионального главка МВД пишут, что подростком сейчас занимаются врачи.

Обнаружить девочку удалось совместной группе сотрудников органов внутренних дел и волонтеров.

В МДВ сообщили, что несовершеннолетняя пропала еще 17 сентября. Она ушла из соцучреждения и не вернулась в назначенное время.

Девочку объявили в розыск. Ее искали порядка 150 человек. Силы местных жителей, волонтеров и полицейских были брошены на то, чтобы как можно скорее найти пропавшую. Ее искали с помощью болотоходов, квадроциклов, автомобилей, мотоциклов, квадрокоптера и вертолета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из детского дома в Петербурге пропала воспитанница.