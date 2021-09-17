Из детдома в Петербурге пропала воспитанница

Из детдома в Петербурге пропала воспитанница
Известно, что ранее воспитанница уже не раз уходила и состоит на учете. Фото: pixabay

В Петроградском районе Петербурга без вести пропала несовершеннолетняя.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 16 сентября в полицию обратилась 34-лентяя воспитательница Центра Содействия семейного воспитания № 12.

По ее словам, утром из детдома на улице Большая Зеленина ушла воспитанница и до сих пор не вернулась. Подростку 17 лет, она является студенткой второго курса Садово-архитектурного колледжа.

Известно, что ранее она уже не раз уходила и состоит на учете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за этот июнь в Петербурге и Ленобласти без вести пропали 20 детей младше 12 лет. В большинстве случаев дети пропадали на природе или у воды.

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