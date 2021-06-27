Этим летом в Петербурге и Ленобласти пропали 20 детей

Когда ребенок в воде или рядом с ней, он должен быть постоянно на глазах у взрослых. Фото: unsplash

Когда ребенок в воде или рядом с ней, он должен быть постоянно на глазах у взрослых. Фото: unsplash

За этот июнь в Петербурге и Ленобласти без вести пропали 20 детей младше 12 лет. В большинстве случаев дети пропадали на природе или у воды.

По данным поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», только на этой неделе волонтеры получили девять заявок о пропавших детях. И это не те дети, которые ушли без дома без предупреждения. Это дети, которые исчезали на природе и у воды. Не всех нашли живыми.

Родителям напомнили, что детей нельзя оставлять без присмотра. Отправляясь на природу, нужно давать ребенку отдельный рюкзак, в котором будет вода, перекус, свисток и заряженный телефон. Одеваться нужно в одежду ярких цветов — красную, белую, оранжевую.

Когда ребенок в воде или рядом с ней, он должен быть постоянно на глазах у взрослых. Поскольку дно и течение непредсказуемы, а вдохнуть воду — дело одной секунды, отмечают в «Лиза Алерт». Девять из десяти погибших детей — утонули.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе утонул мальчик, которому едва исполнилось 6 лет.