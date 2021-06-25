В Гатчинском районе утонул мальчик, которому едва исполнилось 6 лет

В Гатчинском районе утонул мальчик, которому едва исполнилось 6 лет
Мальчик утонул, выскользнув из надувного круга. Фото: google.ru/maps

Ребенок плавал в надувном круге, но в какой-то момент выскользнул из него.

В Гатчинском районе утонул шестилетний мальчик, мать которого ненадолго отвлеклась. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.

Семья отдыхала у реки Оредеж. Ребенок плавал в надувном круге. Женщина решила, что он в безопасности и ненадолго отвлеклась. В этот момент мальчик выскользнул из круга и ушел под воду. Захлебнувшись, он утонул. Известно, что мальчику совсем недавно исполнилось шесть лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Финском заливе утонул пьяный мужчина. Личность погибшего устанавливается, а обстоятельства инцидента – выясняются.

Гатчинский район новости СПб утонул ребенок


 

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