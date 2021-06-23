В Финском заливе утонул пьяный мужчина

Финский залив. Baltphoto/ Велимир Орехов
Финский залив. Baltphoto/ Велимир Орехов

Личность погибшего устанавливается, а обстоятельства инцидента – выясняются.

В Финском заливе 22 июня обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил поплавать и пошел ко дну. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

О бездыханном теле полицейским поведал житель Зеленогорска. На место инцидента прибыли специалисты, которые вытащили на берег утопленника в темных плавках, кольцом и татуировкой. Его личность пока что не установлена.

В тот же день утонул еще один мужчина, выпивший перед тем, как освежиться в заливе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина утонул в карьере возле синявинской птицефабрики. На место происшествия прибыли экстренных служб. Труп достали из водоема, внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Останки направили в морг.

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