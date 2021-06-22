Мужчина утонул в карьере возле синявинской птицефабрики

Мужчина утонул в карьере возле синявинской птицефабрики
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ленинградской области утонул 29-летний мужчина.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась женщина и рассказала о том, что в карьере за птицефабрикой «Северная» утонул мужчина. По ее словам, он долгое время не выплывал. Она сообщила, что ее родственник не умел плавать.

На место происшествия прибыли экстренных служб. Труп достали из водоема, внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Останки направили в морг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что трагедия случилась в среду, 16 июня, напротив дома №84 по проспекту Луначарского. Днем в отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что в Муринском парке из пруда достали мужчину без сознания.

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