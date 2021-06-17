Пьяный мужчина решил поплавать в пруду в Муринском парке и утонул

В Калининском районе Петербурга полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчины, утонувшего во время купания после алкогольного застолья.

Трагедия случилась в среду, 16 июня, напротив дома №84 по проспекту Луначарского. Днем в отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что в Муринском парке из пруда достали мужчину без сознания.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители установили, что мужчина купался в пруду и утонул. На берег его вытащили знакомые, с которыми он распивал спиртное. Друзья не смогли привести собутыльника в чувство, он умер.

Полицейские установили личности граждан, с которыми мужчина «сообразил на троих». Один из них — 37-летний гражданин Украины, второй — 40-летний бомж, уроженец Воронежской области. По словам собутыльников, погибший «Андрей» был из Архангельска. Он пошел купаться, но в воде ему стало плохо и он стал тонуть.

Труп был направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прохожая обнаружила труп мужчины на брусчатке Шлиссельбургского проспекта.