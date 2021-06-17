Прохожая обнаружила труп мужчины на брусчатке Шлиссельбургского проспекта

В Невском районе Петербурга обнаружили труп пожилого мужчины. Проверку начал Следственный комитет.

В среду, 16 июня, в отдел полиции обратилась 25-летняя жительница. Она рассказала, что обнаружила у дома №3 на Шлиссельбургском проспекте лежащего на брусчатке мертвого мужчину. Признаков насильственной смерти она не увидела.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители установили, что погибшим оказался временно зарегистрированный в Петербурге 56-летний гражданин Украины.

Труп направили в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у Кантемировского моста из воды достали труп с татуировками. Погибшему 40-50 лет, нормального телосложения, рост 175 см, одет в плавки.