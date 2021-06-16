Из Большой Невки достали утопленника с татуировками

В Выборгском районе Петербурга полицейские устанавливают обстоятельства гибели неизвестного мужчины. Тело извлекли из Большой Невки.
Вечером во вторник, 15 июня, в отдел полиции обратилась петербурженка с заявлением о том, что заметила у дома №37 по Выборгской набережной в воде Большой Невки труп. Он плыл в сторону Кантемировского моста.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, к месту ЧП прибыли спасатели и сотрудники полиции В 20:15 труп извлекли из воды.
Погибшему 40-50 лет, нормального телосложения, рост 175 см, одет в плавки. На правом плече мужчины — татуировка с надписью «Фанат», на левом — сердце. На теле также были обнаружены телесные повреждения: правый глаз подбит, зубы шатаются, на лбу — кровоподтеки.
Труп был направлен в морг для установления причин смерт и личности погибшего.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Финского залива достали труп женщины в купальнике. Погибшей на вид 40 лет. На шее у нее цепочка с крестиком, а на пальце – обручальное кольцо.