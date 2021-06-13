Из Финского залива достали труп женщины в купальнике

Из Финского залива достали труп женщины в купальнике
Финский залив. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Погибшей на вид 40 лет. На шее у нее цепочка с крестиком, а на пальце – обручальное кольцо.

В Выборгском районе из Финского залива доставили тело утонувшей женщины. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Известно, что 12 июня в полицию поступило сообщение об увиденном трупе рядом с палаточным лагерем на городском пляже города Приморск. На место прибыли специалисты, которые подняли тело на берег. Погибшей около 40 лет, на ней был фиолетовый купальник, а также цепочка с крестиком и обручальное кольцо.

По предварительным данным, она утонула, так как внешних признаков насильственной смерти не зафиксировано. Обстоятельства происшествия только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Киришах в квартире вора найден труп 16-летней девушки.

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