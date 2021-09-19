Депутаты из Европарламента впечатлены уровнем выборов в Петербурге

Депутаты из Европарламента впечатлены уровнем выборов в Петербурге
Депутаты из Франции поделились своим мнением о выборах в Петербурге. Фото: скриншот Вконтакте

Один из депутатов признался, что после поездки в Россию может попасть под санкции.

Депутаты из Европейского парламента поделились своими впечатлениями о выборах в Санкт-Петербурге в рамках пресс-конференции в Доме журналиста.

Так, депутат Тьерри Мариани отметил, что в России на избирательных участках есть видеонаблюдение – этого не хватает во Франции. Политику также понравилось, что в нашей стране правительство заинтересовано в том, чтобы люди активнее голосовали.

«В июне у нас были региональные выборы, и правительство не сделало ничего, чтобы побудить людей голосовать»,

— сетует Тьерри.

Другой депутат, Жан-Лин Мари Франсуа Лакапель, отметил, что выборы прошли хорошо и организованность процесса приятно удивила.

«Вам есть, чему научить западные страны. Особенно меня удивило то, что участки были адаптированы даже для людей с ограниченными двигательными возможностями. Плюс есть возможность проголосовать, не выходя из дома»,

— рассказывает политик.

Эрве Ив Мари Клод Жувен добавил, что за три дня успел посетить более 20 избирательных участков, и не заметил никаких нарушений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму по итогам обработки 20% бюллетеней.

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