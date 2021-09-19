Депутаты из Европарламента впечатлены уровнем выборов в Петербурге

Один из депутатов признался, что после поездки в Россию может попасть под санкции.
Депутаты из Европейского парламента поделились своими впечатлениями о выборах в Санкт-Петербурге в рамках пресс-конференции в Доме журналиста.
Так, депутат Тьерри Мариани отметил, что в России на избирательных участках есть видеонаблюдение – этого не хватает во Франции. Политику также понравилось, что в нашей стране правительство заинтересовано в том, чтобы люди активнее голосовали.
«В июне у нас были региональные выборы, и правительство не сделало ничего, чтобы побудить людей голосовать»,
— сетует Тьерри.
Другой депутат, Жан-Лин Мари Франсуа Лакапель, отметил, что выборы прошли хорошо и организованность процесса приятно удивила.
«Вам есть, чему научить западные страны. Особенно меня удивило то, что участки были адаптированы даже для людей с ограниченными двигательными возможностями. Плюс есть возможность проголосовать, не выходя из дома»,
— рассказывает политик.
Эрве Ив Мари Клод Жувен добавил, что за три дня успел посетить более 20 избирательных участков, и не заметил никаких нарушений.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму по итогам обработки 20% бюллетеней.