«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму по итогам обработки 20% бюллетеней

Партия «Единая Россия» по итогам обработки 20,06% бюллетеней лидирует с 43% голосов на выборах в Государственную Думу РФ. По данным Центризбиркома, на втором месте КПРФ с 23,04% голосов.

Третье место у ЛДПР — 8,77%, на четвертом «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,14%), на пятом — партия «Новые люди» (6,87%).

В России завершились трехдневные выборы в Госдуму. В Петербурге также выбирали состав парламента. Данные экзитпол можно посмотреть тут. В Петербурге явка на выборах составила 33,6% в Госдуму и 31,35% — в ЗакС.