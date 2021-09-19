В Петербурге объявлены результаты экзит-полов

В Северной столице завершилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму и в Законодательное Собрание. Подсчет голосов еще идет, а данные экзит-пола уже озвучены.

Результаты распределились следующим образом:

Партии в Государственную думу РФ:

КПРФ – 10,38

РЭП «Зеленые» – 0,83

ЛДПР –7,71

Новые люди – 9,80

Едина Россия – 38,44

Справедливая Россия – 7,86

Яблоко – 3,08

Партия Роста – 2,74

РПСС – 5,60

Коммунисты России – 0,38

Гражданская платформа – 0,11

Зеленая альтернатива – 0,54

Родина – 0,21

Партия пенсионеров –1,22

Еще 1,32% испортил бюллетень. Отказались отвечать – 9,78%

Партии в Законодательное Собрание города:

Новые люди –11,22

Единая Россия – 38,17

Яблоко – 4,01

ЛДПР – 8,37

Справедливая Россия – 7,23

КПРФ – 11,06

РПСС – 5,21

Партия Роста – 3,1

Испортился бюллетень –0,98%. Отказались отвечать 10,56%.