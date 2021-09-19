В Петербурге объявлены результаты экзит-полов

В Петербурге объявлены результаты экзит-полов
Голосование в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

В Северной столице завершилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму и в Законодательное Собрание. Подсчет голосов еще идет, а данные экзит-пола уже озвучены.

Результаты распределились следующим образом:

  • Партии в Государственную думу РФ:
  • КПРФ – 10,38
  • РЭП «Зеленые» – 0,83
  • ЛДПР –7,71
  • Новые люди – 9,80
  • Едина Россия – 38,44
  • Справедливая Россия – 7,86
  • Яблоко – 3,08
  • Партия Роста – 2,74
  • РПСС – 5,60
  • Коммунисты России – 0,38
  • Гражданская платформа – 0,11
  • Зеленая альтернатива – 0,54
  • Родина – 0,21
  • Партия пенсионеров –1,22

Еще 1,32% испортил бюллетень. Отказались отвечать – 9,78%

Партии в Законодательное Собрание города:

  • Новые люди –11,22
  • Единая Россия – 38,17
  • Яблоко – 4,01
  • ЛДПР – 8,37
  • Справедливая Россия – 7,23
  • КПРФ – 11,06
  • РПСС – 5,21
  • Партия Роста – 3,1

Испортился бюллетень –0,98%. Отказались отвечать 10,56%.

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