В Петербурге объявлены результаты экзит-полов

В Северной столице завершилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму и в Законодательное Собрание. Подсчет голосов еще идет, а данные экзит-пола уже озвучены.
Результаты распределились следующим образом:
- Партии в Государственную думу РФ:
- КПРФ – 10,38
- РЭП «Зеленые» – 0,83
- ЛДПР –7,71
- Новые люди – 9,80
- Едина Россия – 38,44
- Справедливая Россия – 7,86
- Яблоко – 3,08
- Партия Роста – 2,74
- РПСС – 5,60
- Коммунисты России – 0,38
- Гражданская платформа – 0,11
- Зеленая альтернатива – 0,54
- Родина – 0,21
- Партия пенсионеров –1,22
Еще 1,32% испортил бюллетень. Отказались отвечать – 9,78%
Партии в Законодательное Собрание города:
- Новые люди –11,22
- Единая Россия – 38,17
- Яблоко – 4,01
- ЛДПР – 8,37
- Справедливая Россия – 7,23
- КПРФ – 11,06
- РПСС – 5,21
- Партия Роста – 3,1
Испортился бюллетень –0,98%. Отказались отвечать 10,56%.