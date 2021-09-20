В подвале аварийного дома на Лиговском загорелся мусор

В подвале аварийного дома на Лиговском загорелся мусор
Пожар произошел на Лиговском проспекте, 74. Фото: google.ru/maps

Вечером 20 сентября в Центральном районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 22:00 по московскому времени.

На Лиговском проспекте, 74, в капитально-ремонтируемом здании, в подвальном помещении площадью 30 квадратных метров горел мусор на площади 15 квадратных метров. Справиться с огнем удалось к 22:44 мск.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 13 человек личного состава МЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об огне у торгового центра «ПИК». К месту возгорания баннера прибыли 5 пожарных машин.

пожар происшествия Центральный район


 

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