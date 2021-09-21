В Пулково задеражали два рейса до Симферополя

В Пулково задеражали два рейса до Симферополя
В Пулково сегодня задержали два рейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня, 21 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются два внутренних авиарейса и оба на море.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Симферополя. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до Симферополя. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 11:05, однако время вылета сдвинули на 11:50.

Также задерживают еще один рейс до Симферополя. Самолет должен был улететь в 12:40, но по факту ждать придется до 14:40.

Причины задержек не указываются. Другие самолеты должны вылететь по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Петербурга в 2021 году чаще всего граждане летали в Москву и Анталью.

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