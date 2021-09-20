Из Петербурга в 2021 чаще всего летали в Москву и Анталью

Пассажиропоток за восемь месяцев превысил показатели прошлого года.

В Пулково рассказали о выросшем пассажиропотоке за последние восемь месяцев по сравнению с 2020 годом. С 1 января по 31 августа аэропорт обслужил 11,6 миллиона человек – это больше, чем за прошлый год, но меньше, чем в 2019 году, до начала пандемии коронавируса. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщили в пресс-службе Пулково.

Из Санкт-Петербурга чаще всего летали в Москву, Сочи и Калининград. На внутренних рейсах обслужено 10,4 млн пассажиров. Что касается международных направлений, то лидирует Турция и Кипр. На международных линиях обслужено более 1,2 млн пассажиров.

Чаще всего туристы пользовались услугами таких авиакомпаний как: «Россия», «Победа», Smartavia, «Аэрофлот» и S7 Airlines.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково в понедельник с вылетом опаздывают 5 самолетов.