В Пулково в понедельник с вылетом опаздывают 5 самолетов

В понедельник, 20 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывают пять самолетов.
Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Иваново, Симферополя, Москвы и Сочи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.
С вылетом задерживается рейс до Иваново. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 10:45, однако вылет сдвинули на 13:25.
Далее с опозданием вылетит рейс до Симферополя. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 11:05, но самолет полетит лишь в 12:55.
Также задерживают два рейса до Москвы. Самолеты должны были вылететь в 12:55 и 16:00
Позднее, чем планировалось полетит самолет в Сочи. Судно должно было подняться в 19:10.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что при заходе на посадку в Пулково самолет попал в стаю птиц.