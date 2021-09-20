В Пулково в понедельник с вылетом опаздывают 5 самолетов

В Пулково сегодня 5 самолетов задерживают с вылетом. Фото: Baltphoto

В Пулково сегодня 5 самолетов задерживают с вылетом. Фото: Baltphoto

В понедельник, 20 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывают пять самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Иваново, Симферополя, Москвы и Сочи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

С вылетом задерживается рейс до Иваново. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 10:45, однако вылет сдвинули на 13:25.

Далее с опозданием вылетит рейс до Симферополя. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 11:05, но самолет полетит лишь в 12:55.

Также задерживают два рейса до Москвы. Самолеты должны были вылететь в 12:55 и 16:00

Позднее, чем планировалось полетит самолет в Сочи. Судно должно было подняться в 19:10.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что при заходе на посадку в Пулково самолет попал в стаю птиц.