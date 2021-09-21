В России подорожала шаурма

С начала года шаурма в России подорожала в среднем на восемь процентов — до 166 рублей. Исследование провела компания «Эвотор» по чекам.

Так, средняя цена на шаурму или шаверму в стране в этом месяце 166 рублей. За год она подорожала на восемь процентов, отметили в организации. Об этом сообщает ТАСС.

Цена продукта зависит и от региона. Например, в столице шаурма оказалась дешевле, чем в городе на Неве: 162 и 183 рубля соответственно. Самая дорогая шаурма — в Якутии (221 рубль), самая дешевая — в Марий Эл (126 рублей). Также исследователи отметили, что наименование «шаверма» использует только 16% кафе в России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле кафе «Шаверма» на пляже в Красном Селе хулиган с ружьем угрожал женщине. В Красносельском районе Петербурга 25-летняя жительница Иркутской области подверглась нападению мужчины неславянской внешности с ружьем в руках.