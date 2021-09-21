В России подорожала шаурма

В России подорожала шаурма
Самая дорогая шаурма — в Якутии (221 рубль). Фото: pixabay.com

С начала года шаурма в России подорожала в среднем на восемь процентов — до 166 рублей. Исследование провела компания «Эвотор» по чекам.

Так, средняя цена на шаурму или шаверму в стране в этом месяце 166 рублей. За год она подорожала на восемь процентов, отметили в организации. Об этом сообщает ТАСС.

Цена продукта зависит и от региона. Например, в столице шаурма оказалась дешевле, чем в городе на Неве: 162 и 183 рубля соответственно. Самая дорогая шаурма — в Якутии (221 рубль), самая дешевая — в Марий Эл (126 рублей). Также исследователи отметили, что наименование «шаверма» использует только 16% кафе в России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле кафе «Шаверма» на пляже в Красном Селе хулиган с ружьем угрожал женщине. В Красносельском районе Петербурга 25-летняя жительница Иркутской области подверглась нападению мужчины неславянской внешности с ружьем в руках.

исследование подорожание Россия шаверма шаурма


 

Новости партнеров
Летящий из Антальи в Петербург самолет попал в стаю птиц, в Пулково объявили тревогу
Летящий из Антальи в Петербург самолет попал в стаю птиц, в Пулково объявили тревогу
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Самые капризные в любви мужчины по знаку зодиака
Самые капризные в любви мужчины по знаку зодиака
Студенты СПбГУ опасаются третьей волны дистанционки после выборов
Студенты СПбГУ опасаются третьей волны дистанционки после выборов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России подорожала шаурма
В Китае детям ограничили время использования TikTok до 40 минут в день
Май оказался самым невыгодным месяцем для отдыха в 2022 году
ВОЗ: 99% связанных с коронавирусом летальных исходов приходится на ...
Премьер-министр Великобритании Джонсон впервые подтвердил, что у него ...
Отец на допросе назвал напавшего на пермский вуз добрым и спокойным
Синоптики спрогнозировали самый холодный сентябрь в XXI веке
Прививочный тур на три дня в Сербию обойдется российским туристам в 13,8 ...