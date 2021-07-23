Возле кафе «Шаверма» на пляже в Красном Селе хулиган с ружьем угрожал женщине

Минувшей ночью в Красносельском районе Петербурга 25-летняя жительница Иркутской области подверглась нападению мужчины неславянской внешности с ружьем в руках.

Пострадавшая заявила об инциденте через экстренную службу в четыре часа утра 22 июля, рассказав, что злоумышленник угрожал ей оружием возле кафе «Шаверма» на пляже у Безымянного озера. Спустя пятнадцать минут к месту происшествия прибыли стражи порядка. Они опросили заявительницу и свидетелей, которые подтвердили, что в руках у хулигана был предмет, похожий на ружье, однако агрессор успел скрыться к моменту приезда правоохранителей.

К счастью, дебошира задержали по горячим следам в нескольких сотнях метров от пляжа, спустя 20 минут после сообщения девушки. Оказалось, оружием размахивал 44-летний безработный житель республики Дагестан — полицейские изъяли у него самозарядный гладкоствольный карабин. Позже стражи порядка выяснили, что мужчина уже был фигурантом уголовного дела по факту хулиганства в 2004 году, но тогда избежал ответственности в связи с примирением сторон.

Сейчас правонарушителю предстоит вновь ответить по закону. В его отношении заведено очередное уголовное дело.

Это, как оказалось, не единственный инцидент за минувшие сутки, произошедший с уроженцами Дагестана. Вечером 22 июля возле дома №19 на Комендантском проспекте произошла драка, в которой пострадал 40-летний житель северокавказской республики. Полицейские установили, что мужчину ударили ножом возле одного из местных заведений. Кафе оказалось оборудовано камерами видеонаблюдения, что, вероятно, поможет правоохранителям вычислить преступника и разобраться в деталях нападения.

Пострадавшего же пришлось госпитализировать в городскую больницу №3 с резаной раной шеи, колото-резаной раной левого плеча и левой лопатки, его состояние оценивают как тяжелое.

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