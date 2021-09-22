Петербурженка, выпавшая из автобуса, получила 200 тыс. рублей компенсации

Перевозчик расплатился после вынесенного запрета регистрационных действий в отношении автопарка компании.

Петербуженка, пострадавшая после падения с автобуса, получила 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Деньги ей помогли получить судебные приставы Московского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Известно, что падение женщины произошло по вине водителя, который не закрыл дверь в салоне и начал движение. Пассажирка упала на тротуар и получила травмы средней тяжести. Через районный суд пострадавшая пыталась получить компенсацию, но перевозчик согласился выплатить деньги только после вынесенного запрета регистрационных действий в отношении автопарка компании — 108 рейсовых автобусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пятилетний мальчик упал в незакрытый люк в Новом Девяткино и попал в больницу. В полицию подана телефонограмма, в ближайшее время будет написано заявление.