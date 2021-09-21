Пятилетний мальчик упал в незакрытый люк в Новом Девяткино и попал в больницу

Пятилетний ребенок упал в незакрытый и неогороженный люк в Новом Девяткино.
Малыш провалился в четырехметровый люк вечером в понедельник, 21 сентября, между жилыми домами на Лесной улице. В результате падения он получил множественные травмы и переломы, его госпитализировали.
Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел по недосмотру коммунальных служб и местной администрации.
В полицию подана телефонограмма, в ближайшее время будет написано заявление.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «избитый» подростками ребенок в Парголово на самом деле упал в люк. Мальчик испугался наказания родителей, поэтому решил соврать.