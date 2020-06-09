Испугался наказания от родителей: «избитый» подростками ребенок в Парголово на самом деле упал в люк

Ребенок, на которого якобы напали подростки, на самом деле упал в люк. Мальчик испугался наказания от родителей.

Реальную версию происходящего сообщили во вторник, 9 июня, ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следователи начали проверку опубликованных в СМИ сообщений об избиении 10-летнего мальчика в Парголово. Утверждалось, что на него напала компания подростков. Пострадавшего отвезли в больницу, где врачи оказали ему помощь.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители нашли двух очевидцев, которые заявили, что вечером 7 июня видели, как мальчик упал в заброшенный канализационный люк, выбрался и убежал.

Позже ребенок признался, что сам упал в люк, а историю с нападением он выдумал.

Проверка продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пострадавший в Парголово ребенок получил множество ударов по голове, кроме того, ему сломали левую руку.