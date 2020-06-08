В Парголово пятеро подростков жестоко избили палками 10-летнего мальчика

"Взрослые" решили "проучить" ребенка за то, что он зашел на "их территорию". Фото: pixabay.com

"Взрослые" решили "проучить" ребенка за то, что он зашел на "их территорию". Фото: pixabay.com

Вечером 7 июня возле одного из домов по улице Первого мая в поселке Парголово в Выборгском районе Санкт-Петербурга пятеро подростков напали на 10-летнего ребенка.

Мальчик играл во дворе и решил покачаться на качелях, но его остановили подростки, предположительно, 17-18 лет, и объяснили, что это их территория. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на слова тети пострадавшего школьника. Как объясняет женщина, ребенок не испугался и все равно отправился на качели.

Тогда юноши попросту решили избить десятилетнего мальчика, вооружившись палками. В итоге пострадавший получил множество ударов по голове, кроме того, ему сломали левую руку. Сейчас ребенок в больнице, ему сделали операцию. Состояние мальчика медики оценивают как тяжелое. Злоумышленников разыскивает полиция.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приозерске шестеро злоумышленников вломились в квартиру с целью ограбления, избили хозяина и вынесли 100 тысяч рублей.