Шесть человек вломились в квартиру в Приозерске, избили хозяина и похитили 100 тысяч рублей

Шесть человек вломились в квартиру в Приозерске, избили хозяина и похитили 100 тысяч рублей
По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области задержаны шесть человек по подозрению в разбое в квартире в Приозерском районе.

По данным ГУ МВД по региону, 3 июня в полицию Приозерска обратился 24-летний мужчина и рассказал, что ночью в его квартиру на улице Чапаева вломились шесть малознакомых, избили хозяина и похитили 100 тысяч рублей, телевизор, игровую приставку, айфон и ноутбук.

На следующий день сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых по местам их проживания — ими оказались пятеро мужчин 1983, 1991, 1992, 1994, 1995 года рождения и женщина 1997 года рождения.

Возбуждено уголовное дело. Мужчин задержали, а женщину отпустили под подписку о невыезде из-за беременности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домушник вынес из квартиры бизнесмена на Съезжинской миллион и мобильник. Злоумышленника разыскивают.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
криминал ленобласть приозерск разбой
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Транспортную реформу в Петербурге могут перенести на осень 2021 года
В Петербурге за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом
Бывший глава комблага Рублевский нашел работу в «Метрострое»
Грабители с ножом обчистили кассу магазина на Хельсинском шоссе и ...
В России за сутки выявлено 8 726 новых случаев заражения коронавирусом
Житель Петербурга пойдет под суд за угрозу убийством фельдшеру скорой помощи
Бывшим сотрудницам полиции в Ленобласти вынесли приговор за взятки на 400 ...
В Петербурге зафиксировано 378 новых случаев заражения коронавирусом