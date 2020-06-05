Шесть человек вломились в квартиру в Приозерске, избили хозяина и похитили 100 тысяч рублей

В Ленинградской области задержаны шесть человек по подозрению в разбое в квартире в Приозерском районе.

По данным ГУ МВД по региону, 3 июня в полицию Приозерска обратился 24-летний мужчина и рассказал, что ночью в его квартиру на улице Чапаева вломились шесть малознакомых, избили хозяина и похитили 100 тысяч рублей, телевизор, игровую приставку, айфон и ноутбук.

На следующий день сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых по местам их проживания — ими оказались пятеро мужчин 1983, 1991, 1992, 1994, 1995 года рождения и женщина 1997 года рождения.

Возбуждено уголовное дело. Мужчин задержали, а женщину отпустили под подписку о невыезде из-за беременности.

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