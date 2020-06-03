Домушник вынес из квартиры бизнесмена на Съезжинской миллион и мобильник

В Петроградском районе Петербурга правоохранители разыскивают злоумышленника, совершившего квартирную кражу.

Во вторник, 2 июня, в отдел полиции обратился 25-летний индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что в период с 15 часов 1 мая до 11 часов следующего дня неизвестный, путем частичного разбора стены у входной двери и обрыва электрического провода замка, проник в его квартиру в доме №19 по улице Съезжинской.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, мужчина обнаружил пропажу миллиона рублей и мобильного телефона.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские задержали карманника, орудовавшего на Ленинском проспекте.