Полицейские задержали карманника, орудовавшего на Ленинском проспекте

Полицейские задержали карманника, орудовавшего на Ленинском проспекте
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Петербургские правоохранители задержали карманника, похитившего телефон у женщины.

Преступный инцидент произошел во вторник, 2 июня, у дома №108 по Ленинскому проспекту. Неизвестный вытащил смартфон из кармана куртки 32-летней женщины.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, сумма ущерба составила 12 500 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался 39-летний мужчина. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что телефонный мастер в Петербурге похитил с банковского счета клиентки почти миллион рублей. Злоумышленник получил 1,5 года условного срока.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб происшествия
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