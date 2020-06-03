Полицейские задержали карманника, орудовавшего на Ленинском проспекте

Петербургские правоохранители задержали карманника, похитившего телефон у женщины.

Преступный инцидент произошел во вторник, 2 июня, у дома №108 по Ленинскому проспекту. Неизвестный вытащил смартфон из кармана куртки 32-летней женщины.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, сумма ущерба составила 12 500 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в краже. Им оказался 39-летний мужчина. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что телефонный мастер в Петербурге похитил с банковского счета клиентки почти миллион рублей. Злоумышленник получил 1,5 года условного срока.