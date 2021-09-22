Петербуржец, убивший и выбросивший с балкона свою жену, задержан

Петербуржец, убивший и выбросивший с балкона свою жену, задержан
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Правоохранители Петербурга задержали 24-летнего жителя города по подозрению в убийстве его 25-летней супруги.

Как сообщает петербургское управление СК, следователи Приморского района завели уголовное дело по статье об убийстве. Совместно с полицией им удалось задержать предполагаемого преступника — мужчину 1997 года рождения. В скором времени ему выберут меру пресечения и предъявят обвинение.

Убийство произошло вечером 21 сентября в парадной дома на Коломяжском проспекте. Следствие считает, что конфликт между супружеской парой произошел на почве личных неприязненных отношений. Предполагается, что мужчина десять раз ударил жену ножом в шею. После этого он вынес ее тело на общий балкон на 13-м этаже и скинул с высоты. Женщина погибла сразу.

Место происшествия осмотрели, был приглашен специалист в области судебной медицины. Следователи продолжают разбираться во всех обстоятельствах произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Горсуд не изменил приговор диспетчеру «Теплосети»: по его вине в антикафе «Типичный Питер» погибли два человека.

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