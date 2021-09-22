Горсуд не изменил приговор диспетчеру «Теплосети»: по его вине в антикафе «Типичный Питер» погибли два человека

Городской суд Санкт-Петербурга рассмотрел апелляцию, дополнения и возражения на приговор Ленинского районного суда диспетчеру «Теплосети» Евгению Емельянову. В 2018 году его осудили на 3 года условно из-за происшествия в антикафе «Типичный Питер — из-за прорыва трубы в горячей воде погибли два человека.

Согласно материалам объединенной пресс-службы судов Петербурга, Емельянов и его защитник настаивали на отмене приговора и оправдании подсудимого. Сторона гособвинения считает приговор законным и обоснованным, не нуждающимся в изменениях. В то же время потерпевший и его представители, наоборот, полагали, что вынесенный приговор чрезмерно мягок и настаивали на реальном лишении свободы для диспетчера,

По итогам рассмотрения апелляции городской суд изменил приговор лишь в части взыскания процессуальных издержек — оплата услуг адвокатов потерпевших будет оплачена из средств федерального бюджета. В остальном приговор оставлен прежним: 3 года условного срока с испытательным сроком в 3 года.

Напомним, что трагический инцидент в антикафе «Типичный Питер» на Измайловском проспекте произошел 28 сентября 2018 года. В подвальном помещении, где располагалось заведение, прорвало магистральную трубу с горячей водой. В итоге зал залило кипятком, а отдыхавшие в кафе два молодых человека погибли, получив смертельные ожоги.

Суд постановил, что виновником смерти посетителей «Типичного Питера» стал диспетчер Емельянов, который руководил включением в работу участка трубопровода в Адмиралтейском районе и отдал распоряжение закрыть перемычку, не отследив скачок давления. Это спровоцировало гидроудар и прорыв трубы. Однако даже узнав о ЧП, Емельянов не предпринял своевременных мер для прекращения вытекания горячей воды из поврежденного трубопровода.

В итоге диспетчеру предъявили обвинение по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности ведения иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».