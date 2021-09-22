В Колпино из реки вытащили пакет с мертвым младенцем

В реке Ижора в Колпино обнаружили пакет с мертвым ребенком. Проводится проверка.

Тело новорожденной девочки, завернутое в пакет, было найдено в среду днем, 22 сентября. Его нашел сотрудник одной из городских экологических служб во время уборки Ижоры. Пакет с младенцем лежал на сухом участке реки на Адмиралтейской улице, в 150 метрах от Большого Ижорского моста. Уборщик сообщил об этом в полицию.

Как сообщают «Невские новости», в пакете лежало тело девочки азиатской внешности. К проверке подключились следователи, они выяснят все обстоятельства смерти новорожденной.

По данным «Фонтанки», девочка умерла прошлой ночью и была выброшена в реку уже мертвой. Предварительно, она была рождена в домашних условиях.

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