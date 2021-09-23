В Хабаровском крае обнаружены обломки пропавшего самолета Ан-26

В Хабаровском крае обнаружены обломки пропавшего самолета Ан-26
На борту находились шесть членов экипажа. Фото: pixabay.com

Найдены обломки, предположительно, самолета Ан-26, пропавшего с радаров вечером 23 сентября, в Хабаровском крае.

Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах. С утра спасатели возобновили поиски с воздуха Ан-26. Отмечается, что спасателям придется добираться до предполагаемого района поиска пешком из-за отсутствия дорог.

Ранее сообщалось, что поиски пропавшего под Хабаровском самолета Ан-26 с воздуха приостановлены из-за непогоды

Информация о пропаже самолета Ан-26 поступила 22 сентября в 18:45 по местному времени. Борт пропал с радаров в 38 километрах от аэропорта Хабаровска, предположительно в районе заповедника Хехцир. Предварительно, в самолете находилось шесть членов летного состава. Самолет совершал технический полет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет Анталья — Екатеринбург из-за смерти пассажирки экстренно сел в Сочи.

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В Хабаровском крае обнаружены обломки пропавшего самолета Ан-26
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