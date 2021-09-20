Самолет Анталья — Екатеринбург из-за смерти пассажирки экстренно сел в Сочи

Самолет Анталья — Екатеринбург из-за смерти пассажирки экстренно сел в Сочи
Женщине было 60 лет. Она была из города Курган. Фото: pixabay

Самолет лоукостера «Уральские авиалинии», летевший из Антальи в Екатеринбург, вынуждено приземлился в Сочи из-за смерти пассажирки на борту воздушного судна.

Так, во время полета женщине стало плохо. Для оказания нужной медпомощи пилот принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. Воздушное судно приземлилось в городе Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

Первую медицинскую помощь пассажирке оказывали члены экипажа и доктор из числа пассажиров, но это не помогло женщине. Она умерла до приземления.

Женщине было 60 лет. Она была из города Курган.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в понедельник, 20 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывают пять самолетов. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Иваново, Симферополя, Москвы и Сочи.

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